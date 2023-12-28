FETÖ ile irtibatta olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubu açığa alındı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 445 aktif emniyet mensubunun açığa alındığını duyurdu.
Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığımızın dijital materyaller üzerinde yaptığı geriye dönük çalışmalar kapsamında; FETÖ ile irtibat ve iltisaklı olduğu tespit edilen 4⃣4⃣5⃣ aktif emniyet mensubu açığa alındı.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) December 28, 2023
Bu şahıslar hakkında idari soruşturma açıldı.
Terör örgütleri ve iş… pic.twitter.com/y1iqZex3t7