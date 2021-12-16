Haber Giriş: 16 Aralık 2021 Perşembe 16:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'taki termik santralde yangın çıktı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Kangal ilçesinde termik santralde trafoda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.
Kangal Termik Santrali'nin 3. trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İçerisinde madeni yağ bulunan trafodaki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.
Kangal Belediye Başkanı Kürşad Apaydın, bilgi verilmesi üzerine itfaiye ekiplerini termik santrale yönlendirdiklerini, ekip takviyesi istediklerini söyledi.
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