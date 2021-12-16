Kangal Termik Santrali'nin 3. trafosunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İçerisinde madeni yağ bulunan trafodaki yangının söndürülmesi için çalışmalar sürüyor.

Kangal Belediye Başkanı Kürşad Apaydın, bilgi verilmesi üzerine itfaiye ekiplerini termik santrale yönlendirdiklerini, ekip takviyesi istediklerini söyledi.