Sivas merkeze 38 kilometre uzaklıktaki Ulaş ilçesinde kar yağışının ardından soğuk hava etkili oldu. 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenen Ulaş Gölü'nün yüzeyi buz tuttu.

Yerli ve göçmen kuşlara ev sahipliği yapan Ulaş Gölü, bölgedeki önemli sulak alanları arasında bulunuyor.

Kar yağışı ve soğuk havanın etkisiyle beyaza bürünen göl ve çevresinde güzel görüntüler oluştu.

Yılın her mevsimi ilgi odağı olan, kışın da doğa tutkunlarının ziyaret ettiği göl, 2016 yılında "Ulusal Öneme Haiz Sulak Alan" olarak tescillenmişti.

Çevre il ve ilçelere yakınlığından dolayı mesire alanı olarak da kullanılan gölün çevresi, geniş sazlıklarıyla sakarmeke, elmabaş, kılkuyruk gibi kuşlara da ev sahipliği yapıyor.

İl merkezinde giderler dondu

Soğuk hava kent merkezinde de yaşamı olumsuz etkiledi, sıcaklık gece sıfırın altında 11 dereceye düştü.

Sürücüler, park halindeki araçlarını soğuktan korumak için üzerini bez ve naylon brandayla örttü.

Dondurucu soğuklar nedeniyle birçok binanın yağmur suyu giderleri ve boruları dondu.