Sivas İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine özel güvenlik görevlisi M.Ç.S.'nin kullandığı kiralık otomobili durdurdu.

Polis ekipleri, otomobilin yapılan sorgulamasında asıl plakasının farklı olduğunu tespit etti.

Araçtaki aramada 06 GM 1506 şeklinde düzenlenmiş sahte bir plaka daha ele geçirildi.

Sürücüye 28 bin lira ceza kesildi

Sahte plakayla trafiğe çıkarılan otomobili inceleyen ekipler, araçta çakar lamba ve radar tespit cihazı da buldu.

Sürücüye 28 bin 101 lira trafik cezası uygulandı ve araç trafikten men edildi.

Aracı kullanan özel güvenlik görevlisi hakkında "resmi belgede sahtecilik" suçundan da adli işlem yapıldı.