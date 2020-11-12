Ankara'da yeni tip koronavirüs ile mücadelede denetimler aralıksız sürdürülüyor.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 11 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde kural ihllali yapan 19 bin 236 kişiye 5 milyon 717 bin 52 lira para cezası uygulandığı belirtildi.