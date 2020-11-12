Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da COVID-19 denetimlerinde bir ayda 19 bin 236 kişiye ceza
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Ankara'da 11 Ekim - 11 Kasım tarihleri arasında yapılan denetimlerde kurallara uymayan 19 bin 236 kişiye toplam 5 milyon 717 bin 52 lira para cezası kesildi.
Ankara'da yeni tip koronavirüs ile mücadelede denetimler aralıksız sürdürülüyor.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, 11 Ekim-11 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilen denetimlerde kural ihllali yapan 19 bin 236 kişiye 5 milyon 717 bin 52 lira para cezası uygulandığı belirtildi.
Korona virüsle mücadelede 11 Ekim- 11 Kasım tarihleri arasında denetim ekiplerimizin yaptığı kontrollerde #maske kuralına uymayan ve hem kendi sağlığını hem de toplum sağlığını tehdit eden 19.236 kişiye toplam 5.717.052,00 lira idari para cezası uygulanmıştır. pic.twitter.com/8jj892XZkB— T.C. Ankara Valiliği (@AnkaraValiligi) November 12, 2020
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 12 Kasım 2020 Perşembe 11:54
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