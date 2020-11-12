Osmangazi Mahallesi'ndeki bir kokoreççiye günün çeşitli saatlerinde girdikten sonra ortada görünmeyen kişiler olduğunu fark eden mahallelinin ihbarı üzerine polis ekipleri burayı denetledi.

Belediye zabıtası ile birlikte kokoreççiye giren ekipler dar merdiven ile alt katına inilen bölümün eğlence merkezi olarak kullanıldığını belirledi.

[Fotoğraf: DHA]

Gördükleri karşısında şaşıran ekipler, iş yerini mühürleyerek işletmecilere para cezası kesti.

[Fotoğraf: DHA]