Haber Giriş: Kaynak: DHA
Kokoreççiden girilen gizli eğlence merkezine polis baskını
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Esenyurt'ta kokoreç satılan iş yerinden şüphelenilerek polise ihbar yapıldı. Ekiplerin baskınıyla, eğlence merkezinin gizli olarak işletildiği ortaya çıktı. Eğlence merkezi mühürlenirken, işletmecilere para cezası kesildi.
Osmangazi Mahallesi'ndeki bir kokoreççiye günün çeşitli saatlerinde girdikten sonra ortada görünmeyen kişiler olduğunu fark eden mahallelinin ihbarı üzerine polis ekipleri burayı denetledi.
Belediye zabıtası ile birlikte kokoreççiye giren ekipler dar merdiven ile alt katına inilen bölümün eğlence merkezi olarak kullanıldığını belirledi.
[Fotoğraf: DHA]
Gördükleri karşısında şaşıran ekipler, iş yerini mühürleyerek işletmecilere para cezası kesti.
[Fotoğraf: DHA]
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