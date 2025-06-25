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Türkiye
AA 25.06.2025 03:42

Sivas'ta otomobil ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Sivas'ta otomobil ile panelvanın çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

B.K. yönetimindeki panelvan ile İ.K. yönetimindeki otomobil Sivas-Karaçayır yolu Paşabahçe Mesire Alanı yakınlarında çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, otomobilde bulunan M.K. olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü İ.K, A.N.K, H.İ.K, R.K, Ş.K. ve panelvanda bulunan E.K, Y.V. ve T.E.A. yaralandı.

Sivas'ta otomobil ile panelvan çarpıştı: 1 ölü, 8 yaralı

Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılırken, M.K'nin cenazesi ise otopsi işlemleri için Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekipleri kazanın ardından olay yerinden kaçan panelvan sürücüsü B.K'nın yakalanması için çalışma başlattı.

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