Açık 25.4ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 24.06.2025 20:32

Çanakkale Boğazı'nda ham petrol tankerinde makine arızası

Çanakkale Boğazı'nda seyir halinde olan 277 metre uzunluğundaki ham petrol tankerinde makine arızası meydana geldi.

Çanakkale Boğazı'nda ham petrol tankerinde makine arızası
[Fotograf: AA]

İstanbul'a seyir halinde olan Marshall Adaları bayraklı "Elandra Eagle" adlı ham petrol tankerinde, Çanakkale Boğazı'na güneyden giriş yaptığı sırada makine arızası yaşandı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-14" ve "Kurtarma-18" römorkörleri, geminin arıza yaptığı bölgeye sevk edildi.

Gemi personelince makine arızası giderilen tanker, römorkörler refakatinde Bozcaada Demir Sahası'na demirletilmek üzere tekrar yola çıktı.

Tankerde meydana gelen arıza nedeniyle saat 17.45'te güney-kuzey istikametinde transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatılan Çanakkale Boğazı trafiğe yeniden açıldı.

ETİKETLER
Çanakkale Boğazı Petrol
Sıradaki Haber
Hatay'da ağır hasarlı bina iş makinesinin üzerine çöktü
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
21:36
Bakan Uraloğlu TRT Haber'de
21:01
Bakan Fidan, Katar Başbakanı Al Sani ile görüştü
20:51
BM: Gazze'de İsrail'in yakıt ablukası son bulmazsa çocuklar susuzluktan ölebilir
19:54
Bakan Uraloğlu: Bölgedeki hava sahası kısıtlamaları devam etmektedir
19:32
THY, Irak seferlerine yeniden başlıyor
19:25
Borsa günü yükselişle tamamladı
Yayla göçü geleneği asırlardır sürüyor
Yayla göçü geleneği asırlardır sürüyor
FOTO FOKUS
Alev alan İETT otobüsü, beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü
Alev alan İETT otobüsü, beton mikserinden sıkılan suyla söndürüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ