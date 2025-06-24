Çanakkale Boğazı'nda ham petrol tankerinde makine arızası

İstanbul'a seyir halinde olan Marshall Adaları bayraklı "Elandra Eagle" adlı ham petrol tankerinde, Çanakkale Boğazı'na güneyden giriş yaptığı sırada makine arızası yaşandı.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı "Kurtarma-14" ve "Kurtarma-18" römorkörleri, geminin arıza yaptığı bölgeye sevk edildi.
Gemi personelince makine arızası giderilen tanker, römorkörler refakatinde Bozcaada Demir Sahası'na demirletilmek üzere tekrar yola çıktı.
Tankerde meydana gelen arıza nedeniyle saat 17.45'te güney-kuzey istikametinde transit gemi geçişlerine geçici olarak kapatılan Çanakkale Boğazı trafiğe yeniden açıldı.