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Türkiye
TRT Haber 24.06.2025 17:59

Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı

Hava sıcaklıklarının bugünden itibaren artarak, başta batı kesimler olmak üzere, ülke genelinde mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aşırı sıcaklarla ilgili uyarı yaparak dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Meteoroloji'den 'sıcak hava' uyarısı
[Fotograf: AA]

Mevsim normallerinde seyreden sıcaklık, yeni hafta ile yerini yüksek derecelere bırakıyor. Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 6 ila 9 derece üzerine çıkacak.

Hava sıcaklığı batı kesimlerden başlayarak hissedilir oranda artacak. Akdeniz, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde yaşayanların dikkatli ve tedbirli olması istendi. 

Kronik rahatsızlığı olanların, yaşlıların ve çocukların günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 arasında açık alanda bulunmamaları önerildi.

Pazar gününe kadar üç büyük ilde de yağışsız ve güneşli hava hakim olacak.  Hafta içinde sıcaklık Ankara'da 34, İstanbul'da 35 ve İzmir'de 39 dereceye kadar çıkacak. 

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