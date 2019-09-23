23 yaşındaki Fatih Umuç idaresindeki otomobil, Pınarbaşı-Şarkışla kara yolu Şarkışla ilçesi yakınlarında dere yatağına devrildi.

Kazada araçta bulunanlardan 35 yaşındaki Hakan ve 1 yaşındaki oğlu Yunus Emre Umuç, olay yerinde hayatını kaybetti. Ağır yaralanan çocuklardan Yusuf Kenan Umuç da sevk edildiği Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesinde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yaralanan 33 yaşındaki Hicran ve 3 yaşındaki Sibel Erva Dalga ile 32 yaşındaki Aysun, 9 yaşındaki Yavuz Selim ve 23 yaşındaki Fatih Umuç, Şarkışla Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından Sivas'taki hastanelere sevk edildi.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralılardan Aysun ile oğlu Yavuz Selim Umuç'un da hayati tehlikelerinin bulunduğu belirtildi.

Araçtakilerin Hatay'dan Kars'a dönmek için yola çıktıkları öğrenildi.

Bu arada, kaza yerinde bir düğün salonunda çekilmiş fotoğraf dikkati çekti.

Dere yatağına yuvarlanan araç çekici yardımıyla çıkarıldı.

Kaynak: AA