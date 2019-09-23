Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirldi.

Bölgede operasyonlar sürüyor.

Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Böylece bugün yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda toplam 14 terörist etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA