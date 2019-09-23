14 terörist etkisiz hale getirildi23 Eylül 2019 Pazartesi 07:54 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 16:11
Bugün gerçekleştirilen operasyonlarda, Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalında 9, Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesinde ise 5 terörist etkisiz hale getirildi.
Şırnak'ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesi kırsalına gerçekleştirilen operasyonda 9 terörist etkisiz hale getirldi.
Bölgede operasyonlar sürüyor.
Irak'ın kuzeyinde 5 terörist etkisiz hale getirildi
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatlarıyla bölücü terör örgütü mensubu 5 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Böylece bugün yurt içi ve sınır ötesinde düzenlenen operasyonlarda toplam 14 terörist etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA