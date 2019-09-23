Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.

Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 23, 2019

Hava harekatıyla, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 kişi etkisiz hale getirildi.

Kaynak: AA