Türkiye
Irak'ın kuzeyinde 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi23 Eylül 2019 Pazartesi 08:57 - Son Güncelleme 23 Eylül 2019 Pazartesi 09:14
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekatıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Avaşin bölgesine hava harekatı düzenlendi.
Pençe Harekâtı ile koordineli olarak Irak kuzeyindeki Avaşin bölgesine düzenlenen hava harekâtıyla bölücü terör örgütü mensubu 3 PKK’lı terörist daha etkisiz hale getirildi.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 23, 2019
Hava harekatıyla, bölücü terör örgütü PKK mensubu 3 kişi etkisiz hale getirildi.
Kaynak: AA
Etiketler: terörist milli savunma bakanlığı avaşin