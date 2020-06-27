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Sivas'ta minibüs devrildi: 6 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ın Hafik ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 6 kişi yaralandı.
Kemal Karaçöl idaresindeki minibüs, Sivas-Erzincan kara yolu Emre köy yakınlarında devrildi.
Kazada sürücü ile Mustafa, Aziz, Şahabettin, Ali ve Mehmet Cemil Yıldız yaralandı.
Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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