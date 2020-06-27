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Mardin'de 1 terörist yakalandı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İçişleri Bakanlığı, Mardin'in Derik ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda 1 teröristin yakalandığını duyurdu.
İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin'in Derik ilçesinde, İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 1 terörist, sağ olarak yakalandı.
Teröristle birlikte 1 adet kaleşnikof piyade tüfeği, 2 adet el bombası ve çok sayıda mühimmat ele geçirildi.
Bölgede operasyon devam ediyor.
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