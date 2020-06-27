Haber Giriş: Kaynak: TRT Haber
Hafta sonu hava açık geçecek
[Fotoğraf: AA]
Doğu Karadeniz hariç ülke genelinde yağışlar etkisini kaybederken, hava sıcaklığı tüm yurtta mevsim normallerinin biraz üzerinde seyredecek.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz ile Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: hava durumu meteorolojiSon Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 09:27
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