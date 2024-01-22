Az Bulutlu 0.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 22.01.2024 11:26

Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'e basan kişiye ev hapsi verildi

Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'e ayağıyla bastığı görüntüler sosyal medyada yer aldıktan sonra "dini değerleri aşağılama" suçundan gözaltına alınan zanlıya ev hapsi verildi.

Sivas'ta Kur'an-ı Kerim'e basan kişiye ev hapsi verildi
[Fotograf: İHA]

Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Safa Cami ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Genel Kurulu ile Dernek Başkanlığı Seçimi esnasında başkan adaylarından S.K'nin, cami içerisinde dernek üyelerine konuşma yaparken Kur'an-ı Kerim'i üç kere öpüp alnına koyduktan sonra yere bırakıp ayağı ile üzerine bastığı belirtildi.

Görüntülerin sosyal medyada yer alması üzerine S.K'nin, İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekiplerince "dini değerleri aşağılama" suçundan gözaltına alındığı kaydedilen açıklamada, "Konuyla ilgili Sivas Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma başlatılmıştır. Yüce Kitabımıza yapılan bu aşağılık hareketi şiddetle kınıyoruz. Bu tür kişiler hukuk önünde gereken cezayı alacaklardır" ifadesi kullanıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Ev hapsi verildi

S.K.'ye, 'Dini değerleri aşağılama' suçundan ev hapsi cezası verildi.

SK. karar sonrası yaptığı açıklamada, "Camide genel kurul vardı. Karşı adayı korkuttuğumu düşündüler. Ben de orada onlara tepki olarak Kur'an-ı Kerim'i 3 kez öptüm, başıma koydum. Elimi koyacağıma, ayağımla bastım. Bir anlık kızgınlıkla bilinçsizce yaptım" dedi.

ETİKETLER
Sivas
Sıradaki Haber
Deprem bölgesini ayağa kaldırmak için birçok proje gerçekleştirilecek
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
17:52
İsrailli generalden "mutabakat olmazsa esirleri tabutla getirmek zorunda kalırız" açıklaması
17:48
FETÖ'nün haberleşme programı ByLock kullananlar yakalandı
17:24
İyi Parti Honaz belediye başkan adayı Kiraz adaylıktan çekildi
17:13
Esenyurt'ta 9 kişiyi bıçaklayan saldırgan aranıyor
17:03
Karadeniz'de istavrit bolluğu yaşanıyor
17:20
İBB Başkan adayı Kurum Beşiktaş'ta esnafı ziyaret etti
Çamlıbel kış güzelliği ile hayran bırakıyor
Çamlıbel kış güzelliği ile hayran bırakıyor
FOTO FOKUS
Otomobil iş yerinin bahçesine düştü
Otomobil iş yerinin bahçesine düştü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ