Yıldızeli ilçesi Karalar köyünde yaşayan ve hayvancılıkla uğraşan 41 yaşındaki M.A. hayvanların üzerindeki keneyle temas etti.

Bir süre sonra rahatsızlanan M.A, yakınları tarafından Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

KKKA şüphesiyle anestezi yoğun bakım servisinde tedavi altına alınan M.A, yaşam mücadelesini kaybetti.

Yakınları tarafından teslim alınan M.A'nın cenazesi toprağa verilmek üzere köyüne götürüldü.