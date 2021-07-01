Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 12:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da 1000 litre sahte içki ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Bursa'da, bir eve düzenlenen operasyonda 1000 litre sahte içki ele geçirildi. Evinde sahte içki ürettiği iddia edilen şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesine bağlı Kaçakçılık Suçları Büro Amirliği, Osmangazi ilçesinde bir adreste sahte içki üretilerek şişelendiğini belirledi.
Zanlı M.K'ya ait eve giden ekipler, yaptıkları aramalarda, 1000 litre sahte içki ele geçirdi.
İçkilerin muhafazaya alındığı, M.K. hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.
Etiketler: Sahte İçki Sahte Alkol
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