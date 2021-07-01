Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 11:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA/AA
Şeker zannettikleri lavabo acıyıcı yiyen çocuklar hastaneye kaldırıldı
Tokat Niksar ilçesinde şeker zannettikleri lavabo açıcı yiyen 5 çocuk rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Çocuklar, tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Tokat'ın Niksar ilçesinde lavabo açıcı yedikleri şüphesiyle hastanede tedavi altına alınan 5 çocuk taburcu edildi.
Şeker zannettikleri lavabo açıcıyı yiyen 5 çocuk Olay, akşam saat 20.00 sıralarında Niksar'ın İsmetpaşa Mahallesi'nde yaşandı.
İstanbul'dan Niksar'a tatile gelen Salise Kalebaş'ın (59) beraberinde getirdiği torunları Y. E.Ç. (5), H.Ç. (6), U.E.K. (4), M.A.K. (7) ve Y. K. (9) şeker zannettikleri lavabo açıcıdan yedi.
Durumu fark eden Kalebaş sağlık ekiplerinden yardım istedi.
Tokat Devlet Hastanesine sevk edilen çocukların tedavisi tamamlandı. Taburcu edilen çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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