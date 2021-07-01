Olay geçen cuma günü, İstanbul Havalimanı servis katında saat 12.15 sıralarında gerçekleşti.

Havalimanının dört bir yanındaki güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri izleyen polisler, yaptıkları kontroller sırasında, otobüs peronlarının yanındaki bankta siyah renkli bir çantanın unutulduğunu gördü.

Bu sırada olay yerindeki çantayı fark eden ve hanutçu oldukları öğrenilen iki kişinin ise çantanın fermuarını açtıkları, içinden de bir cüzdanı aldıkları tespit edildi.

Cüzdanın içini kontrol eden iki hırsızın hızla olay yerinden yürüyerek uzaklaşması üzerine durum terminal dışındaki polislere bildirildi.

İki hırsız saniyeler içinde yakalandı. Götürüldükleri polis merkezinde çaldıkları cüzdanı polise teslim ettikleri öğrenildi.

Geriye dönük görüntüleri izleyen polisler, içinde 6 bin lira olan cüzdanın sahibinin Antalya'dan gelen 80 yaşındaki bir yolcuya ait olduğunu belirledi. Hırsızlıktan işlem yapılan iki kişi, çıkarıldıkları mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.