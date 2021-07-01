Haber Giriş: 1 Temmuz 2021 Perşembe 12:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şanlıurfa'da DEAŞ operasyonu: 4 tutuklama
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şanlıurfa'da terör örgütü DEAŞ'a düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ve MİT Bölge Başkanlığı ekiplerince geçmiş dönemlerde terör örgütü DEAŞ içerisinde faaliyet gösterenlere yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 7 zanlının emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Kentte terör örgütü DEAŞ'a yönelik 29 Haziran'da düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.
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