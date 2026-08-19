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Türkiye
AA 19.08.2026 09:39

Sivas'ta kene bir can daha aldı

Sivas'ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören 32 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi.

Sivas'ta kene bir can daha aldı

Yıldızeli ilçesine bağlı Belcik köyünde yaşayan ve çiftçilik yapan 2 çocuk babası Aziz Kaya'ya kene tutundu.

Kaya, bir süre sonra rahatsızlanınca yakınları tarafından Yıldızeli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Buradan Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen ve KKKA hastalığı şüphesiyle Anestezi Yoğun Bakım Servisi'nde tedavi altına alınan Kaya, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Yakınları tarafından teslim alınan Kaya'nın cenazesinin, Belcik köyünde toprağa verileceği öğrenildi.

Öte yandan, Sivas'ta bu yıl keneden ölenlerin sayısı 13'e yükseldi.

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Kene KKKA
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