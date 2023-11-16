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Türkiye
AA 16.11.2023 13:36

Sivas'ta karaca ve dağ keçisine ait 11 kafatası ele geçirildi

Sivas'ta nesli tehlike altındaki karaca ve çengel boynuzlu dağ keçisine ait 11 kafatası ele geçirildi.

Sivas'ta karaca ve dağ keçisine ait 11 kafatası ele geçirildi
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında bir ikamet ve eklentilerinde arama yaptı.

Aramalarda nesli tehlike altındaki karaca ve çengel boynuzlu dağ keçisine ait 11 adet boynuzlu kafatası, tarihi eser niteliğinde 2 hançer, mühür, böcek fosili, deniz canlısı fosili ve deniz kabuğu fosili bulundu.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu ve 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet suçundan yasal işlem yapıldı.

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