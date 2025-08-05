Sivas'ta işçi minibüsü uçurumdan yuvarlandı: 3 ölü, 18 yaralı

Sabah 04.55 sıralarında Şanlıurfa'dan Ordu'ya fındık toplamaya giden işçileri taşıyan minibüs, Geminbeli Geçidi Şarköy mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkarak uçurumdan yuvarlandı.

Kazanın ardından olay yerine sağlık, itfaiye, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

İlk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 4'ü ağır 18 kişi yaralandı. Yaralılar Suşehri ve Zara ilçe devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili olarak adli soruşturma başlatıldı.

Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kazada hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Yaralanan vatandaşlarımıza ise acil şifalar temenni ediyor, geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.