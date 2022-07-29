Haber Giriş: 29 Temmuz 2022 Cuma 10:15Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı: 1 ölü, 6 yaralı
[Fotograf: DHA]
Sivas'ta iki otomobil çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı.
E.A. idaresindeki otomobil, Sivas-Ankara kara yolu Gültepe Mahallesi Adliye Kavşağı'nda, S.S'nin kullandığı otomobille çarpıştı.
Kazada yaralanan sürücüler ile araçlardaki B.S., E.A., K.Ş., O.K. ve A.K., ambulanslarla kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.
Durumu ağır olan A.K., Sivas Numune Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Etiketler: Sivas Trafik Kazası
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