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Türkiye
AA 11.11.2024 06:17

Sivas'ta husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta iki grup arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı. Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sivas'ta husumetliler arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İddiaya göre, aralarında husumet bulunan İ.Y. ile A.Ö. Huzur Mahallesi Türkistan Caddesi'nde karşılaştı.

Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine İ.Y'nin tüfekle ateş ettiği A.Ö. ile olay sırasında kaldırımda bulunan ve saçmaların isabet ettiği İ.Ş. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi.

Numune Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan A.Ö. müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan İ.Ş'nin ise tedavisi sürüyor.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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