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Türkiye
DHA 11.11.2024 01:33

Bursa'da iki katlı ahşap bina yandı

Bursa'da, iki katlı ahşap binada soba bacasından çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü. Bina kullanılamaz hale geldi.

Bursa'da iki katlı ahşap bina yandı
[Fotograf: DHA]

Yangın, Osmangazi ilçesi İntizam Mahallesi 1'nci Bülbülcü Sokak'ta bulunan iki katlı ahşap binada çıktı.

Soba bacasından çıkan yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Fotoğraf: DHA[Fotoğraf: DHA]

Polis çevrede güvenlik önlemi alırken, yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alınarak, söndürülürdü.

Alevler, havadan dronla görüntülenirken, can kaybı ve yaralının olmadığı yangında binada hasar meydana geldi. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırıyor.

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