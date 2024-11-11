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Türkiye
AA 11.11.2024 00:21

Ambulansa yol vermeyen sürücüye 8 bin lira ceza

İstanbul Beylikdüzü'nde ters yönde ilerleyerek ambulansa yol vermeyen araç sürücüsüne 8 bin 635 lira idari para cezası uygulandı.

Ambulansa yol vermeyen sürücüye 8 bin lira ceza

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, "ambulansa yol vermeyen araç" başlığıyla sosyal medyada ve ulusal haber bültenlerinde yayımlanan görüntüler üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede, 8 Ekim'de Yavuz Sultan Selim Bulvarı üzerinde ters yönde seyrettiği ve ambulansa yol vermediği belirlenen aracın plaka bilgisinden sürücünün kimliğini tespit etti.

Sürücü M.A, polis ekiplerince yakalandı.

Sürücüye, Karayolları Trafik Kanunu'nun "geçiş üstünlüğü olan araca yol vermemek", "cam film" ve "araçların ters yönde sürülmesi" maddelerinden 8 bin 635 lira idari para cezası kesildi.

Ayrıca sürücü M.A. hakkında, Türk Ceza Kanunu'nun "kara yollarında ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık ve mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmek" maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.

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İstanbul Ambulans
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