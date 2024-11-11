Anadolu Otoyolu'nda iki ayrı zincirleme kaza: 8 yaralı

Akşam saatlerinde Anadolu Otoyolu’nun Gümüşova rampaları mevkiinde 200 metre arayla iki farklı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İstanbul istikametinde 4 aracın karıştığı ilk kazada 3 kişi yaralandı. Bu kazada 200 metre uzaklıkta meydana gelen ikinci kazaya ise 6 araç karıştı, 5 kişi yaralandı.

[Fotoğraf: DHA]

Bölgeye çok sayıda güvenlik güçleri ile sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Hendek ve Düzce’deki hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Anadolu Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza nedeniyle kapanan yol, araçların çekilip yapılan temizlik çalışmasının ardından yaklaşık 2,5 saat sonra ulaşıma açıldı.