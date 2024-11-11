Adana'da zincirleme kaza: 1 ölü, 3 yaralı

Sürücüsü henüz tespit edilemeyen otomobil, merkez Sarıçam ilçesi Mustafalar Mahallesi civarında kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı.

Kazayı fark eden ve üzerinde iki kişi bulunan M.Y'nin kullandığı motosiklet yola devrildi.

Kaza yapan motosiklete, yol kenarına çekildiği sırada, M.K. idaresindeki otomobil çarptı.

İki otomobil ve bir motosikletin karıştığı kazada 53 yaşındaki Cevriye Yıldırım hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sevk edilen ekiplerin müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Ölen kişinin cenazesi, çalışmaların ardından Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.