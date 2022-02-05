Haber Giriş: 5 Şubat 2022 Cumartesi 01:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Sivas'ta çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Sivas'ta iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Yenidoğan Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle sözlü tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olay sırasında H.H.Ç., C.F. ve A.A. bıçakla yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri, olayın 3 failinin yakalanması için çalışma başlattı.
Etiketler: Sivas Toplumsal Şiddet
Sıradaki Haber
FSM Köprüsü, Dünya Kanser Günü'ne dikkati çekmek için ışıklandırıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz