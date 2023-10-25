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Türkiye
AA 25.10.2023 10:58

Sivas'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği kazada otobüs şoförü tutuklandı

Sivas'ın Gürün ilçesinde, 15 Ekim'de yaşanan 8 kişinin hayatını kaybettiği, 39 kişinin yaralandığı yolcu otobüsü kazasıyla ilgili gözaltına alınan şoför tutuklandı.

Sivas'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği kazada otobüs şoförü tutuklandı

Kazada yaralanan şoför S.A, Malatya'da tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

S.A. çıkarıldığı hakimlikçe "birden fazla kişinin yaralanmasına ve ölümüne sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul-Van seferini yapan Van Gölü Turizm'e ait S.A. yönetimindeki yolcu otobüsü 15 Ekim'de, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkiinde yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmiş, 7 kişi olay yerinde, 1 kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, 39 kişi de yaralanmıştı.

Sivas'taki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e çıktı
Sivas'taki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e çıktı

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