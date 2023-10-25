Sivas'ta 8 kişinin yaşamını yitirdiği kazada otobüs şoförü tutuklandı

Kazada yaralanan şoför S.A, Malatya'da tedavisinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
S.A. çıkarıldığı hakimlikçe "birden fazla kişinin yaralanmasına ve ölümüne sebebiyet vermek" suçlamasıyla tutuklandı.
İstanbul-Van seferini yapan Van Gölü Turizm'e ait S.A. yönetimindeki yolcu otobüsü 15 Ekim'de, Pınarbaşı-Gürün kara yolu Yazyurdu mevkiinde yoğun yağış nedeniyle kayganlaşan yolda devrilmiş, 7 kişi olay yerinde, 1 kişi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiş, 39 kişi de yaralanmıştı.