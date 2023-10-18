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Türkiye
DHA 18.10.2023 09:40

Sivas'taki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e çıktı

Sivas'ın Gürün ilçesinde yolcu otobüsünün devrildiği kazada yaralanan muavin hastanede yaşamını yitirdi. Kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 8'e yükseldi, 11 kişinin ise tedavisi sürüyor.

Sivas'taki otobüs kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 8’e çıktı

İstanbul'dan 15 Ekim günü Van'a gitmek için yola çıkan Selim Aytürk yönetimindeki yolcu otobüsü, Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde kontrolden çıkıp devrildi.

Kazada, 7 kişi öldü, 40 kişi yaralandı. Yaralılar, Sivas, Malatya ve Kayseri'deki hastanelerine kaldırıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Beyin Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi gören yaralılardan muavin Tuncay Tunay Kuş da kurtarılamadı. Ölü sayısı 8’e yükselirken, otobüs şoförü Selim Aytürk ile birlikte 11 kişinin tedavisi sürüyor.

Tuncay Tunay Kuş’un cenazesi işlemlerin ardından defnedilmek üzere memleketi Van'a gönderileceği öğrenildi.

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