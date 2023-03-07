Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Sivas'ın Gürün ilçesi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Depremin yaklaşık 7 kilometre derinlikte olduğu belirlendi.

"Herhangi bir olumsuzluk yok"

Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, depremin ardından son duruma ilişkin TRT Haber’e açıklamalarda bulundu.

"İlçemizde herhangi olumsuz bir durum yok. Maraş depreminden sonra ara ara olan depremlerden dolayı artık vatandaşlarımız adapte oldular. Herhangi bir olumsuz ihbar ulaşmadı. Arkadaşlarımız sahadalar, Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ağır hasar alan binalarımızı geziyorlar. Herhangi bir yıkım yok şu anda."

Belediye binasının hasarlı olduğunu söyleyen Çiftçi, "Binamız ağır hasarlı çıkınca, belediyemizi, belediyemize ait iki katlı binaya taşıdık. İşlerimiz 10 gün gecikmeli olarak başladı. Şimdi vatandaşlarımıza yeni binada hizmet veriyoruz. Şu son depremde herhangi bir yıkım olmadı" bilgisini verdi.

“Olumsuz herhangi bir durum yok”



Sivas’ta 4,2’lik deprem meydana geldi. Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi son durumu @trthaber’de anlattı. pic.twitter.com/EuQWlJNr1k — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 7, 2023

Gürün Kaymakamı Yazıcı: Hasarlı binalarla ilgili tedbirler alındı

Gürün Kaymakamı Halil Yazıcı, depremin ardından ilçede olumsuz bir durum olmadığını söyledi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasarlı binalarla ilgili gerekli tedbirleri aldıklarını belirten Yazıcı, bu yapılara girilmemesi uyarısında bulundu.

Gürün, afet bölgesi ilan edilmişti

25 Şubat'ta Sivas'ın Gürün ilçesinde 4, 7 büyüklüğündeki deprem olmuştu.

Gürün ayrıca 11 il ile birlikte afet bölgesi kapsamına alınmıştı.