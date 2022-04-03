Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 09:27Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Şişli’de su borusu patladı: Metro istasyonu su doldu
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Şişli'de su borusunun patlaması nedeniyle metro istasyonuna su doldu. Metronun girişi kapatılırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle su akışı kesildi.
Şişli Büyükdere Caddesi üzerinde saat 06.30 sıralarında İSKİ’ye ait su borusu patladı.
Borunun patlamasıyla sular yola ve metro istasyonuna aktı.
Görevlilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekibi vanayı kapatarak su akışını kesti.
Su nedeniyle metronun Şişli Ortaklar Caddesi çıkışı kapatıldı. Yolcular diğer duraklara yönlendirildi.
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