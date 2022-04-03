Haber Giriş: 3 Nisan 2022 Pazar 09:11Son Güncelleme: Kaynak: AA
BUDO seferlerine lodos engeli
[Fotoğraf: AA]
Bursa-İstanbul arasındaki deniz otobüsü seferlerinden bazıları kuvvetli lodos nedeniyle iptal edildi.
Olumsuz hava koşulları deniz ulaşımını da etkiledi. Bugün yapılması planlanan bazı seferler iptal edildi.
Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yapılan duyuruya göre iptal edilen seferler şöyle:
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
Yine aynı gerekçeyle saat 08.00'deki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleride yapılamamıştı.
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