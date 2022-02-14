Haber Giriş: 14 Şubat 2022 Pazartesi 22:34Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonu: 6 gözaltı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ta terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda dijital materyaller ele geçirildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında merkez ve Cizre ilçesinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda, örgütün sözde Sivil Savunma Birlikleri ve gençlik yapılanması içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
Etiketler: Şırnak Terör Örgütü PKK/KCK
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