Haber Giriş: Kaynak: AA
Şırnak'ta minibüs ile kamyonet çarpıştı: 12 yaralı
[Fotoğraf: AA]
Şırnak'ta kamyonet ve minibüsün çarpışması sonucu 2'si ağır toplam 12 kişi yaralandı.
S.Ç. yönetimindeki kamyonet, merkeze bağlı Özveren ve Geçitboyu köyü yol ayırımında İ.A. yönetimindeki minibüs ile çarpıştı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
2 yaralının durumu ağır
Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan Y.K, B.K, L.B, T.Y, H.Ç, A.Z, Z.Ç, F.Ç, M.A.Ç. ve R.B.Ç. yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan 1 yaşındaki M.A.Ç. ve 7 yaşındaki R.B.Ç'nin durumlarının ağır olduğu öğrenildi.
Etiketler: TrafikSon Güncelleme: 11 Kasım 2020 Çarşamba 13:19
Son Haberler
- 13:30
- 13:31
- 13:32
- 13:13
- 13:16
Sıradaki Haber
Antalya'da FETÖ'nün dershane yöneticilerine hapis
Yükleniyor lütfen bekleyiniz