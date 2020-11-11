Geçen yıl Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan 'Geleceğe Nefes' kampanyası kapsamında, bu yılda aynı gün saat 11.11'de 81 il, 922 ilçede fidanlar toprakla buluştu.

Sancaktepe Belediyesi de 300 fidanı toprakla buluşturdu. Sancaktepe Paşaköy Ağaçlandırma Alanındaki etkinliğe, Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, Belediye Başkanı Av. Şeyma Döğücü, Belediye Başkan Yardımcıları ile öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

“Yeşil bizim bu dünyaya borcumuz”

Etkinliğe katılan Sancaktepe Kaymakamı Adnan Çakıroğlu, “Yeşili koruyup kollamak hepimizin görevi olmalı. Ormanlarımızı yakan hainler çok fakat devletimiz yakılan ağaçların yerine yenisini dikiyor. Eskiden fidan bulmak çok zordu. Günümüzde imkanlarımız çok genişledi. Kamu kuruluşları ve vatandaşlarımız fidan bulma noktasında sıkıntı yaşamıyor. Ağaçlarımıza sahip çıkalım” dedi.

Etkinlikte konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü ise şunları söyledi: “Yeşil bizim bu dünyaya borcumuz. Bugün koronavirüs belasını yaşıyorsak, bu dünyaya vefasızlık etmemizdendir. Rabbimizin bize verdiği nimetlere şükrümüzü göstermeliyiz. Ağaç bizim için çok önemli. Biz bulduğumuz her yere ağaç dikmenin derdindeyiz. Geçen sene diktiğimiz fidanlar yeşerdi. Bugün de 300 fidanı toprakla buluşturacağız. Bakanlığımızın başlatmış olduğu Milli Ağaçlandırma Günü’nde bunu yapalım istedik. Biz çeşitli vesilelerle fidanları toprakla buluşturmaya devam ediyoruz. Çocuklarımıza bırakacağımız en büyük miras bu ağaçlar olacak.”



