Ayvacık İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantinaya alınan Kestanelik köyünde, jandarma ekipleri köy giriş ve çıkışlarını kapattı.

Yetkililer, koronavirüs tedbirleri kapsamında köyde çok sayıda kişide pozitif vaka tespit edilmesinden dolayı 14 gün süreyle köye giriş ve çıkış yasağı uyguladıklarını belirtti.

Karantina boyunca alınan tedbirlere uymayanlar hakkında idari işlem yapılacak.

Kars

Kars’ın Selim ilçesine bağlı Darboğaz köyü COVID-19 salgınıyla mücadele kapsamında karantinaya alınırken, köy girişinde jandarma ekipleri görevlendirildi.

Köy girişinde güvenlik önlemleri alan jandarma giriş çıkışlara izin vermiyor.

Çankırı

Çankırı'nın Kızılırmak ilçesine bağlı Tımarlı ve Hacılar köylerinde koronavirüs tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.

Kızılırmak Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Tımarlı ve Hacılar köylerinde, COVID-19 vakalarında ve temaslılarında artış yaşandığı belirtildi.

Açıklamada, halk sağlığının korunması ve salgının kontrol altına alınması amacıyla İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararınca köylerin bu gece itibarıyla 14 gün karantinaya alınmasına karar verildiği ifade edildi.