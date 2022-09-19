Haber Giriş: 19 Eylül 2022 Pazartesi 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonları: 37 gözaltı
Şırnak'ta düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 37 şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.
1 haftada düzenlenen operasyonlarda 37 şüpheli yakalandı.
Yapılan aramalarda, 9,3 gram metamfetamin, 0,23 gram eroin, 6,34 gram esrar, gümrük kaçağı 3 bin 65 paket sigara, 215 cep telefonu aksesuarı, 40 emtia eşyası, 15 elektronik sigara, 4 cep telefonu, 24 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.
Etiketler: Şırnak Kaçakçılık
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