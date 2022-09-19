TBMM Koruma Daire Başkanlığı bünyesinde görev yapan bomba arama köpekleri Pito, Eyja ve Ateş, gürültüye, karanlığa ve kalabalığa karşı refleksleri ölçülerek, titiz bir şekilde seçildi.

Köpekler, ardından Gölbaşı ilçesindeki Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığına bağlı Köpek Eğitim Merkezi Şube Müdürlüğü’nde eğitime tabi tutuldu.

[Fotoğraf: DHA]

Özel mama ile besleniyorlar

3 köpek, buradaki 3 aylık eğitimden sonra Meclis'te de yine 3 ay eğitim gördü. Meclis'te koku ve mekan tanıma eğitimine tabi tutulan köpekler, sertifikalarını aldıktan sora göreve başladı.

Pito, Eyja ve Ateş, Koruma Daire Başkanlığı'nda görevli polislerle birlikte Meclis'in güvenliğinde etkin rol alıyor. Özel mamalar ile beslenen köpekler, Genel Kurul toplantıları öncesi ve siyasi partilerin grup toplantıları öncesi salonlarda detaylı aramalar yapıyor.

TBMM Başkanının programlarında da görev alan köpekler, Meclis'e gelen kargo paketlerinin kontrolünde de kullanılıyor.

[Fotoğraf: DHA]

'Bomba arayıp bulma özelliğine sahipler'

TBMM Koruma Daire Başkanlığında görev yapan köpek eğitim uzmanlarından Fatih Yerlikaya, Meclis'te 3 bomba arama köpeği ile görev yaptıklarını belirterek şunları söyledi:

"3 eğitmen arkadaş ile birlikte Meclis'imizde dışarıdan gelebilecek malzemeler olsun, Genel Kurulumuzdaki aramalarımız, bunun dışında parti başkanlarımızın grup toplantılarından önce aramalarımızda ve Meclis Başkanımızın bilfiil görevlerinde görev yapıyoruz. Bomba arayıp bulma özelliğine sahip köpeklerimiz. Çeşitli eğitimlerden sonra burada görev yapıyorlar. Hassas burunları ile Meclis'in güvenliği konusunda yardımcı oluyorlar."

[Fotoğraf: DHA]

Meclis yerleşkesinde özel alanları bulunuyor

Yerlikaya, doğduğu andan itibaren gözlemlenen köpeklerin oyun oynama içgüdüsüne bakıldığını ve buna göre seçildiğini belirtti.

Yerlikaya konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Pito 9 yaşında. Bana geldiğinde 1 yaşındaydı. Daha önce Başbakanlık’ta beraber görev yaptık. 4 yaşında iken de TBMM'de göreve başladık. Özel mamalar ile besliyoruz. Gün içerisinde Meclis yerleşkesinde kendilerine ayrılan alanlarda yaşamlarını sürdürüyorlar."