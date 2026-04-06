Türkiye
İHA 06.04.2026 10:15

Şırnak'ta dağdan kopan kar kütleleri şelaleye dönüştü

Şırnak'ın Uludere ilçesinde Hanke Dağı'ndan kopan kar kütleleri, şelaleyi andıran görüntüler oluşturdu.

[Fotograf: İHA]

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından etkili olan yağmurlar nedeniyle dağların yüksek kesimlerinde biriken kar tabakaları koparak hızla aşağı akmaya başladı.

Vadilere doğru süzülen kar kütleleri, beyaz bir şelale görüntüsü oluşturdu.

Kış şartlarının çetin geçtiği Şırnak’ın yüksek rakımlı bölgelerinde bu tür olayların sıkça yaşandığına dikkati çeken uzmanlar, çığ riskine karşı uyarılarda bulundu. Yetkililer, özellikle dağlık ve eğimli arazilerde bulunan vatandaşları dikkatli olmaları ve riskli bölgelere yaklaşmamaları konusunda uyardı

Bölge sakinleri tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, kar şelalesi doğa tutkunlarının ilgisini çekti. Ancak uzmanlar, bu tür görsel şölenlerin ciddi tehlikeler barındırdığını vurgulayarak, vatandaşların can güvenliğini ön planda tutmaları gerektiğini belirtti.

Kuraklıktan etkilenen Mada Adası'nda yağışlar su seviyesini yükseltti
Burhanettin Duran: Türkiye, barış umutlarını taze tutmaya her daim devam edecek
