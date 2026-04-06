Şırnak'ta dağdan kopan kar kütleleri şelaleye dönüştü

Şırnak’ın Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinde etkili olan yoğun kar yağışının ardından etkili olan yağmurlar nedeniyle dağların yüksek kesimlerinde biriken kar tabakaları koparak hızla aşağı akmaya başladı.

Vadilere doğru süzülen kar kütleleri, beyaz bir şelale görüntüsü oluşturdu.

Kış şartlarının çetin geçtiği Şırnak’ın yüksek rakımlı bölgelerinde bu tür olayların sıkça yaşandığına dikkati çeken uzmanlar, çığ riskine karşı uyarılarda bulundu. Yetkililer, özellikle dağlık ve eğimli arazilerde bulunan vatandaşları dikkatli olmaları ve riskli bölgelere yaklaşmamaları konusunda uyardı

Bölge sakinleri tarafından kaydedilen görüntüler sosyal medyada kısa sürede yayılırken, kar şelalesi doğa tutkunlarının ilgisini çekti. Ancak uzmanlar, bu tür görsel şölenlerin ciddi tehlikeler barındırdığını vurgulayarak, vatandaşların can güvenliğini ön planda tutmaları gerektiğini belirtti.