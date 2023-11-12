Çok Bulutlu 12.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 12.11.2023 19:36

Şırnak'ta çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı

Şırnak'ta bir apartmanın bodrum katında çıkan yangında 1 çocuk öldü, 3 çocuk yaralandı.

Şırnak'ta çıkan yangında 1 çocuk hayatını kaybetti, 3 çocuk yaralandı
[Fotograf: İHA]

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir binanın bodrum katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangında K.Y., E.U., U.M.K. ve H.T. yaralandı.

Ambulansla Şırnak Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan H.T. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 15.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 513. Sokak'ta bulunan bir binanın kazan dairesinde meydana gelen yangında 14 yaşındaki H.T'nin hayatını kaybettiği, 15 yaşındaki U.M.K'nin, 14 yaşındaki E.U'nun ve 12 yaşındaki K.Y'nin yaralandığı belirtildi.

Hızla olay yerine sevk edilen ekiplerin gerekli tüm müdahalelerde bulunduğu ifade edilen açıklamada, yaralanan çocukların Şırnak Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Şanlıurfa Mehmet Akif İnan Şehir Hastanesine sevk edildiği belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaşanan elim olayla ilgili Şırnak Valiliği olarak incelemelerimiz devam etmektedir. Valiliğimiz süreçle ilgili yürütülen çalışmaları bizzat yakından takip etmektedir. Vefat eden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı ve sabır, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

ETİKETLER
Yangın Şırnak
Sıradaki Haber
Isparta'da gıda zehirlenmesi: 90 öğrenci hastanelere başvurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
20:32
İsrail Şifa Hastanesi'ni vurdu
20:04
New York'ta çıkan yangında 3 kişi öldü, 14 kişi yaralandı
20:03
Netanyahu'dan Gazze’nin idaresi Filistin yönetimine verilmeyecek iması
20:02
ABD uçağı Akdeniz'e düştü: 5 ölü
19:44
Cumhurbaşkanı Erdoğan eski Devlet Bakanı Aksay'ı hastanede ziyaret etti
19:35
Isparta'da gıda zehirlenmesi: 90 öğrenci hastanelere başvurdu
Meteoroloji'den 13 kente uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
Meteoroloji'den 13 kente uyarı: Gök gürültülü sağanak bekleniyor
FOTO FOKUS
Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde hastalar bahçede tedavi ediliyor
Gazze'deki el-Ehli Baptist Hastanesi'nde hastalar bahçede tedavi ediliyor
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ