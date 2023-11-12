Diyarbakır'da otomobilin çarptığı motosikletteki 2 polis yaralandı

Polis ekipleri, merkez Kayapınar ilçesi Ahmet Arif Caddesi'nde uygulama yaptıkları sırada "dur" ihtarına uymayarak kaçan plakalı otomobili takibe aldı.
Takip sürerken otomobil "Yunus" olarak da adlandırılan motosikletli polis timinin kullandığı motosiklete çarptı.
Çarpmanın etkisiyle devrilen motosikletteki 2 polis yaralandı.
112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Bölgeye sevk edilen polis ekiplerince yakalanan otomobil sürücüsü A.E.A. gözaltına alındı.
16 yaşında olduğu tespit edilen sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.