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Türkiye
İHA 12.11.2023 17:41

Lara Plajı'nda hortum paniği

Antalya’nın turizm bölgesi Lara’da sahilde çıkan hortum tatilcilere korku dolu anlar yaşattı. O anlar kameraya da yansıdı.

Muratpaşa ilçesindeki Lara Plajları bölgesinde öğle saatlerinde kıyıya yakın bölgede çıkan ve karaya ulaşan hortum, kısa süreli paniğe neden oldu.

Hortum önüne ne gelirse havaya kaldırarak, turistlerin ortasından geçti. Bazı turistlerin ise kaçarak hortumdan kurtuldu. Birçok turist ise o anları şaşırarak izledi, bazı şemsiyeler ise havaya uçtu. Hortumun içerisinde kalan birkaç kişi de zor anlar yaşadı.

Bütün bunlar yaşanırken turistlerden bazılarının yüzmeye ve güneşlenmeye devam ettiği görüldü.

Korku dolu anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Lara Plajı'nda hortum paniği
Lara Plajı'nda hortum paniği
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