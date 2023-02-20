Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 23:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta askeri araç devrildi: 8 asker yaralandı
Şırnak'ın Silopi ilçesinde askeri aracın şarampole devrilmesi sonucu yaralanan 8 asker, hastaneye kaldırıldı.
Türkiye-Suriye sınır hattında bulunan Aktepe Sınır Karakolu mevkiinde devriye görevindeki askeri araç şarampole devrildi.
Araçta bulunan 8 asker yaralandı. Yaralı askerler, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Yaralıların sağlık durumu iyi.
Etiketler: Şırnak Trafik Kazası
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