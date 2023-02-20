Haber Giriş: 20 Şubat 2023 Pazartesi 23:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hatay merkezli deprem Diyarbakır’da da hissedildi
[Fotograf: İHA]
Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen 6,4 büyüklüğündeki deprem Diyarbakır'da da hissedildi.
Kentte hissedilen deprem sonrası vatandaşlar dışarı çıkarak güvenli alanlara geçti.
Bağlar ilçesi Cengizler Caddesi'nde deprem nedeniyle yan yatan 9 katlı binanın yıkılma tehlikesi nedeniyle yol araç trafiğine kapatıldı.
Depremin ardından kent genelinde herhangi bir olumsuz duruma karşı ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.
Etiketler: Deprem Diyarbakır Doğal Afet Hatay
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