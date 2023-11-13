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Türkiye
AA 13.11.2023 17:51

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 61 gözaltı

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 61 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 61 gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince son bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 61 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 4,23 gram eroin, gümrük kaçağı 2 bin 313 paket sigara, 4 bin 396 muhtelif eşya, 13 cep telefonu, 103 cep telefonu aksesuarı, 390 kilogram çay, 23 kilogram nargile tütünü ve 7 şişe alkol ele geçirildi.

Şüpheliler hakkında adli işlem yapıldı.

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