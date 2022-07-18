Haber Giriş: 18 Temmuz 2022 Pazartesi 13:07Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta asayiş ve kaçakçılık operasyonu: 20 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Şırnak'ta, bir haftada düzenlenen asayiş ve kaçakçılık operasyonlarında 20 zanlı gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.
Bu kapsamında 1 haftada düzenlenen operasyonlarda, 20 şüpheli yakalandı.
Aramalarda 930 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 resmi belgede sahtecilik olayı tespit edildi.
Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.
Etiketler: Şırnak Kaçakçılık
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