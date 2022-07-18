Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve Habur Kara Hudut Kapısı Şubesi ekiplerince, terörün finans kaynaklarından kaçakçılık ile mücadele kapsamında çalışmalar gerçekleştirildi.

Bu kapsamında 1 haftada düzenlenen operasyonlarda, 20 şüpheli yakalandı.

Aramalarda 930 paket kaçak sigara ele geçirildi, 1 resmi belgede sahtecilik olayı tespit edildi.

Şüpheliler hakkında yasal işlem yapıldı.